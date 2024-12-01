Линия родства (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Линия родства
Драма, Криминал103 мин12+

О фильме

Действие происходит на окраине Дели и объединяет противоборствующие мафиозные семьи и тайного офицера, который борется со своими демонами и принимает участие в свержении мафии.


Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb