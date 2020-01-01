Ип Ман. Начало (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Фильм о юных годах знаменитого мастера боевых искусств Ип Мана, которому пришлось сразиться с гангстерами, захватившими заложников в университете. Молодой Ип Ман только недавно приехал в Гонконг, где поступил в колледж. Когда он вместе с однокурсниками приходит на конкурс английского языка, учебное заведение захватывает группа злоумышленников, которыми руководит Ма Лон — преступник, только что сбежавший из тюрьмы. Ма Лон хочет отомстить замешанному в коррупции начальнику полиции Стюарту и стремится добраться до его сына, учащегося в колледже. Ип Ман решает использовать свои навыки единоборств, чтобы спасти товарищей, еще не подозревая, что он лично знает главаря злодеев.
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Информация
СтранаКитай
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Боевики
Рейтинг
- ЛЛРежиссёр
Ли
Лимин
- ЧВАктёр
Чжао
Вэньхао
- МФАктёр
Му
Фэнбинь
- ПФАктёр
Пантерас
Фридман
- ДКАктёр
Джонатан
Кос-Рид
- ШЮАктриса
Ши
Юйцин
- ТСАктёр
Тун
Сяоху
- СЛАктёр дубляжа
Степан
Летковский
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актёр дубляжа
Конст�антин
Карасик
- АГАктриса дубляжа
Анна
Горкина
- Актриса дубляжа
Анастасия
Фомичёва