Ип Ман. Начало (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм о юных годах знаменитого мастера боевых искусств Ип Мана, которому пришлось сразиться с гангстерами, захватившими заложников в университете. Молодой Ип Ман только недавно приехал в Гонконг, где поступил в колледж. Когда он вместе с однокурсниками приходит на конкурс английского языка, учебное заведение захватывает группа злоумышленников, которыми руководит Ма Лон — преступник, только что сбежавший из тюрьмы. Ма Лон хочет отомстить замешанному в коррупции начальнику полиции Стюарту и стремится добраться до его сына, учащегося в колледже. Ип Ман решает использовать свои навыки единоборств, чтобы спасти товарищей, еще не подозревая, что он лично знает главаря злодеев.



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