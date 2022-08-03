Иччи (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
Молодая семья приезжает за помощью к родителям в удаленное село на берегу Лены, и поначалу никто не подозревает, что зло уже наступает. Иччи — духи-хозяева предметов, вещей, явлений природы или определенных мест в традиционных верованиях якутов. Они и становятся одними из действующих лиц в фильме, который не только нагоняет ужаса, но и помогает больше узнать о якутском этносе.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb
- КМРежиссёр
Костас
Марсаан
- БСАктёр
Борислав
Степанов
- Актриса
Марина
Васильева
- ИЯАктёр
Илья
Яковлев
- МКАктриса
Матрёна
Корнилова
- ИПАктриса
Ильяна
Павлова
- ДМАктёр
Дмитрий
Михайлов
- АААктёр
Александр
Андреев
- НЛАктриса
Надежда
Лукинова
- ПСАктёр
Пётр
Садовников
- АФАктриса
Анна
Флегонтова
- ОБСценарист
Олег
Богатов
- ТЗСценарист
Тёма
Золотарёв
- ППСценарист
Павел
Полуйчик
- КМСценарист
Костас
Марсаан
- МСПродюсер
Марианна
Сиэгэн
- МКПродюсер
Марк
Котоконов
- ДЕПродюсер
Дина
Егорова
- АВПродюсер
Айталина
Владимирова-Тимофеева
- СФХудожница
Сардана
Федотова
- КММонтажёр
Костас
Марсаан
- ЕЧМонтажёр
Егор
Чичканов
- ЛНОператор
Леонид
Никифоренко
- АГКомпозитор
Андрей
Гурьянов