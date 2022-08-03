Иччи
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Иччи

Иччи (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

7.12020, Иччи
Ужасы, Триллер83 мин18+

О фильме

Молодая семья приезжает за помощью к родителям в удаленное село на берегу Лены, и поначалу никто не подозревает, что зло уже наступает. Иччи — духи-хозяева предметов, вещей, явлений природы или определенных мест в традиционных верованиях якутов. Они и становятся одними из действующих лиц в фильме, который не только нагоняет ужаса, но и помогает больше узнать о якутском этносе.

Страна
Россия
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Иччи»