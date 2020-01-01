Никогда не поздно (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Кейн, Бронсон, Ангус и Венделл милые старики, обитатели дома престарелых. Во всяком случае, сейчас. А когда-то эта неуловимая четверка воевала во Вьетнаме. Бесстрашные сослуживцы даже попали в плен к в�ьетнамцам, но сумели сбежать из него. И вот теперь они в новом плену — у персонала дома престарелых. Но и в этот раз отважный квартет не думает сдаваться и разрабатывает план побега. Вот тут и начинается все самое интересное.



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