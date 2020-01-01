Машины против людей (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

В середине XVIII века машина с паровым двигателем заменила лошадь ( отсюда, собственно, и единица измерения мощности «лошадиная сила»), что привело к индустриальной революции, но сегодня машины заменяют не лошадей — они заменяют... людей! В XXI веке роботы из книг фантастов перекочевали в нашу жизнь, став неотъемлемой частью реальности, которую без них уже сложно представить и в которой почти невозможно обойтись, — но так ли хороша эта зависимость?



Чем занимаются те люди, чьи профессии уже исчезли благодаря автоматизации? И в каких сферах в самое ближайшее будущее роботы окончательно заменят людей? Почему даже в личной жизни некоторые предпочитают не блондинок или брюнеток, а все чаще — холодный искусственный интеллект в оболочке из силикона? Действительно ли доступность информации в цифровом виде привела к перенасыщению этой информацией и изменила работу человеческого мозга? И кто они — те наши современники, которые живут в сети или, напротив, уходят в анти-интернет «подполье»?



Если война между машинами и людьми давно обсуждалась теми же фантастами, то не станет ли это противостояние такой же реальностью, как и сами некогда фантастические умные машины?

