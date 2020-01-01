Пила: Спираль (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Импульсивный детектив полиции Нью-Йорка Зик Бэнкс всю жизнь пытается вырваться из тени отца, прославленного ветерана правоохранительных органов. Бэнксу и его новому напарнику поручают расследование изощрённого �убийства коллеги, а вскоре появляются и новые трупы. Так полицейские оказываются в эпицентре зловещей игры, цена проигрыша в которой — человеческая жизнь.



Пила: Спираль смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.