Пила: Спираль
Wink
Фильмы
Пила: Спираль
8.22020, Spiral: From the Book of Saw
Ужасы, Детективы89 мин18+

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Пила: Спираль (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Импульсивный детектив полиции Нью-Йорка Зик Бэнкс всю жизнь пытается вырваться из тени отца, прославленного ветерана правоохранительных органов. Бэнксу и его новому напарнику поручают расследование изощрённого убийства коллеги, а вскоре появляются и новые трупы. Так полицейские оказываются в эпицентре зловещей игры, цена проигрыша в которой — человеческая жизнь.

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Информация

Страна
США, Канада
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Детективы, Триллеры

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