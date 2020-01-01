8.22020, Spiral: From the Book of Saw
Ужасы, Детективы89 мин18+
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Пила: Спираль (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Импульсивный детектив полиции Нью-Йорка Зик Бэнкс всю жизнь пытается вырваться из тени отца, прославленного ветерана правоохранительных органов. Бэнксу и его новому напарнику поручают расследование изощрённого �убийства коллеги, а вскоре появляются и новые трупы. Так полицейские оказываются в эпицентре зловещей игры, цена проигрыша в которой — человеческая жизнь.
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