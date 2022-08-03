Кандиша: Демон мести
Wink
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Кандиша: Демон мести
7.42020, Kandisha
Ужасы81 мин18+

Кандиша: Демон мести (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Три подруги из французских трущоб коротают лето, рисуя граффити на стенах заброшенных домов. В одном из них девушки находят надпись «Кандиша» и вспоминают легенду о духе марокканской мстительницы, охотящейся исключительно на мужчин. Тем же вечером на одну из героинь нападает еe бывший парень, и расплата не заставляет себя долго ждать – вскоре агрессора сбивает машина. На что еще способна пробудившаяся Кандиша?

Страна
Франция
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кандиша: Демон мести»