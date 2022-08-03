Кандиша: Демон мести (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Три подруги из французских трущоб коротают лето, рисуя граффити на стенах заброшенных домов. В одном из них девушки находят надпись «Кандиша» и вспоминают легенду о духе марокканской мстительницы, охотящейся исключительно на мужчин. Тем же вечером на одну из героинь нападает еe бывший парень, и расплата не заставляет себя долго ждать – вскоре агрессора сбивает машина. На что еще способна пробудившаяся Кандиша?
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.4 IMDb
- АБРежиссёр
Александр
Бустильо
- Режиссёр
Жюльен
Мори
- МЛАктриса
Матильда
Ламюс
- ССАктриса
Самарканд
Саади
- СБАктриса
Сьюзи
Бемба
- МСАктриса
Мерьем
Сароли
- ШФАктёр
Шандор
Фунтек
- ВААктёр
Валид
Афкир
- ФГАктёр
Феликс
Гло-Дельпорто
- НЛАктёр
Нассим
Льес
- ДКАктёр
Дилан
Криф
- БДАктёр
Бакари
Диомбера
- Сценарист
Жюльен
Мори
- АБСценарист
Александр
Бустильо
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- НМАктёр дубляжа
Никита
Моисеев
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- БМонтажёр
Бакстер
- СРОператор
Симон
Рока