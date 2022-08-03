Три подруги из французских трущоб коротают лето, рисуя граффити на стенах заброшенных домов. В одном из них девушки находят надпись «Кандиша» и вспоминают легенду о духе марокканской мстительницы, охотящейся исключительно на мужчин. Тем же вечером на одну из героинь нападает еe бывший парень, и расплата не заставляет себя долго ждать – вскоре агрессора сбивает машина. На что еще способна пробудившаяся Кандиша?

