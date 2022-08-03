Клуб холостяков (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

После пяти лет брака Бен, по-прежнему влюбленный в жену, узнаeт, что она ему изменяет. Он оскорблeн и подавлен. Но Бен встречает старого приятеля Патрика, разведeнного собрата по несчастью. Тот, в отличие от Бена, пользуется полной свободой, которой ему так не хватало в браке. К ним присоединяется всe больше и больше холостяков, которые организовывают «Клуб холостяков» со своим суровыми правилами. А правил всего два – никаких свиданий и серьезных отношений и только вечеринки с ночи до утра.

