Бегущая в лабиринте (фильм, 2020) смотреть онлайн

Бесстрашная Лиза борется за жизнь в лабиринте со смертельными ловушками. Клаустрофобный триллер из Франции для фанатов «Куба».



В годовщину смерти дочери Лиза садится в автомобиль подозрительного незнакомца, неожиданно попадает в аварию и теряет сознание. Очутившись в тесной железной комнате, девушка приходит в себя и быстро понимает, что выход отсюда возможен лишь через узкий тоннель. За каждым поворотом ее ждет очередной темный участок огромного лабиринта со множеством смертоносных ловушек и диких монстров. На руке Лизы светится браслет с таймером, и теперь единственный шанс спастись — это никогда не останавливаться. Удастся ли жертве выбраться живой из западни?



Чтобы узнать, какие испытания ждут Лизу, включайте фильм «Бегущая в лабиринте» — смотреть онлайн и в хорошем качестве его можно на нашем видеосервисе!

