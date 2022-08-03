Бегущая в лабиринте (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Бесстрашная Лиза борется за жизнь в лабиринте со смертельными ловушками. Клаустрофобный триллер из Франции для фанатов «Куба».
В годовщину смерти дочери Лиза садится в автомобиль подозрительного незнакомца, неожиданно попадает в аварию и теряет сознание. Очутившись в тесной железной комнате, девушка приходит в себя и быстро понимает, что выход отсюда возможен лишь через узкий тоннель. За каждым поворотом ее ждет очередной темный участок огромного лабиринта со множеством смертоносных ловушек и диких монстров. На руке Лизы светится браслет с таймером, и теперь единственный шанс спастись — это никогда не останавливаться. Удастся ли жертве выбраться живой из западни?
Чтобы узнать, какие испытания ждут Лизу, включайте фильм «Бегущая в лабиринте» — смотреть онлайн и в хорошем качестве его можно на нашем видеосервисе!
СтранаФранция
ЖанрФантастика, Триллер
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
- МТРежиссёр
Матьё
Тури
- ГУАктриса
Гайя
Уайсс
- ПФАктёр
Петер
Францен
- РЛАктёр
Роман
Либер
- ФФАктёр
Фредерик
Франкитти
- КДАктёр
Корнелиу
Драгомиреску
- ЭНАктриса
Эва
Нивдански
- КЛАктёр
Карл
Лафоре
- АБАктёр
Анри
Бенард
- ФУАктёр
Фабьен
Уссе
- МТСценарист
Матьё
Тури
- ЭЖПродюсер
Эрик
Жандарм
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ОРАктриса дубляжа
Олеся
Ржевцева
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- НДАктриса дубляжа
Наталья
Долгова
- ИРХудожница
Инес
Роуз
- РКХудожница
Рашель
Кармби
- ФПКомпозитор
Фредерик
Пурье