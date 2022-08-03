Бегущая в лабиринте (фильм, 2020) смотреть онлайн

Бегущая в лабиринте
Бегущая в лабиринте (фильм, 2020)

6.52020, Meander
Фантастика, Триллер86 мин18+
Бесстрашная Лиза борется за жизнь в лабиринте со смертельными ловушками. Клаустрофобный триллер из Франции для фанатов «Куба».

В годовщину смерти дочери Лиза садится в автомобиль подозрительного незнакомца, неожиданно попадает в аварию и теряет сознание. Очутившись в тесной железной комнате, девушка приходит в себя и быстро понимает, что выход отсюда возможен лишь через узкий тоннель. За каждым поворотом ее ждет очередной темный участок огромного лабиринта со множеством смертоносных ловушек и диких монстров. На руке Лизы светится браслет с таймером, и теперь единственный шанс спастись — это никогда не останавливаться. Удастся ли жертве выбраться живой из западни?

Чтобы узнать, какие испытания ждут Лизу

Страна
Франция
Жанр
Фантастика, Триллер
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.4 IMDb

