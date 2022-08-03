Разыскивается Санта! (фильм, 2020) смотреть онлайн

Накануне Рождества не слишком удачливый вор Этторе влезает в дом к одинокому старику, в надежде поправить свое незавидное материальное положение. Однако в его огромной вилле он не находит ничего сколь-нибудь ценного, кроме залежей детских игрушек. Сам же старик уверяет его, что он не кто иной, как настоящий Санта Клаус.

