Разыскивается Санта!
Wink
Фильмы
Разыскивается Санта!

Разыскивается Санта! (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.42020, Io sono Babbo Natale
Комедия98 мин18+
Фильм в подписке «START»

О фильме

Накануне Рождества не слишком удачливый вор Этторе влезает в дом к одинокому старику, в надежде поправить свое незавидное материальное положение. Однако в его огромной вилле он не находит ничего сколь-нибудь ценного, кроме залежей детских игрушек. Сам же старик уверяет его, что он не кто иной, как настоящий Санта Клаус.

Страна
Италия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb