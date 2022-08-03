Разыскивается Санта! (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.42020, Io sono Babbo Natale
Комедия98 мин18+
Фильм в подписке «START»
О фильме
Накануне Рождества не слишком удачливый вор Этторе влезает в дом к одинокому старику, в надежде поправить свое незавидное материальное положение. Однако в его огромной вилле он не находит ничего сколь-нибудь ценного, кроме залежей детских игрушек. Сам же старик уверяет его, что он не кто иной, как настоящий Санта Клаус.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЭМРежиссёр
Эдоардо
Мария Фальконе
- Актёр
Марко
Джаллини
- ДПАктёр
Джиджи
Пройетти
- БРАктриса
Барбара
Рончи
- АЖАктёр
Антонио
Жерарди
- СКАктёр
Симона
Коломбари
- ДПАктёр
Даниэле
Печчи
- АААктриса
Алис
Адаму
- ЛДАктёр
Лоренцо
Джоиелли
- ДСАктриса
Джорджия
Салари
- ФДАктёр
Фабрицио
Джаннини
- ЭМСценарист
Эдоардо
Мария Фальконе
- АОПродюсер
Андреа
Оккипинти
- ЛБХудожник
Луиджи
Бонанно
- МКОператор
Маурицио
Кальвези