Разыскивается Санта!
Актёры и съёмочная группа фильма «Разыскивается Санта!»

Режиссёры

Эдоардо Мария Фальконе

Edoardo Maria Falcone
Режиссёр

Актёры

Марко Джаллини

Marco Giallini
АктёрEttore Magni
Джиджи Пройетти

Gigi Proietti
АктёрNicola Natalizi
Барбара Рончи

Barbara Ronchi
АктрисаLaura
Антонио Жерарди

Antonio Gerardi
АктёрMauro
Симона Коломбари

Simone Colombari
АктёрWalter
Даниэле Печчи

Daniele Pecci
АктёрLuciano
Алис Адаму

Alice Adamu
АктрисаAlice
Лоренцо Джоиелли

Lorenzo Gioielli
АктёрDirettore carcere
Джорджия Салари

Giorgia Salari
АктрисаStefania
Фабрицио Джаннини

Fabrizio Giannini
АктёрPablo

Сценаристы

Эдоардо Мария Фальконе

Edoardo Maria Falcone
Сценарист

Продюсеры

Андреа Оккипинти

Andrea Occhipinti
Продюсер

Художники

Луиджи Бонанно

Luigi Bonanno
Художник

Операторы

Маурицио Кальвези

Maurizio Calvesi
Оператор