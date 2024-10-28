Американская мечта (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Жизнь Никки совсем не похожа на американскую мечту — борьба с зависимостями, нищета, постоянные конфликты с бойфрендом… Со своей пятилетней дочкой Литтл она живет в ветхом самодельном доме в заброшенном туннеле нью-йоркского метро вместе с другими бездомными. Джон, отец Литтл, считает, что девочка заслуживает лучшей жизни и должна учиться в школе, но Никки не доверяет системе. Над ними — «Верхний мир», который Литтл видела лишь однажды. По приказу властей мать и дочь покидают свой подземный дом зимней ночью. Что ждет их на поверхности?





