Святой Муром. История Петра и Февронии (фильм, 2020) смотреть онлайн

История, какой мы ее знаем, это не просто череда времен, имен, эпох. Это нескончаемая галерея человеческих жизней. Святость многих подвижников открывается миру по людским меркам непростительно поздно, спустя века после завершения их земного пути. Но, по Божьему замыслу — всему свое время. Не будет преувеличением сказать, что до 2008 года личности прославленных святых Петра и Февронии Муромских были малоизвестны. Большинство знаний о святых дает житийная повесть Ермолая Еразма, составленная в середине шестнадцатого века. Тоесть спустя чуть ли не 300 лет после земной жизни Петра и Февронии. На протяжении веков повесть измышлялась людьми по-разному. Текст ее изобилует метафорами и сказочными историями. Чтобы распутать клубок тайн и загадок, чтобы найти ключ к понимаю повести о святых, Екатерина Аркалова со съемочной группой отправилась в древний Муром, на родину Петра и Февронии и многих прославленных подвижников.



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