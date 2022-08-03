Мясники (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Оуэн и Освальд Уотсоны живут уединенно в американской глубинке, они только что похоронили свою мать. Все местные знают, что они маньяки-садисты, но своих братья не трогают. И вот, на лесной дороге недалеко от их дома, ломается машина с молодой парочкой из городских. Выживут не все… а те, кто останутся в живых, позавидуют мертвым.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.6 IMDb
- АЛРежиссёр
Адриан
Лэнгли
- СФАктёр
Саймон
Филлипс
- МСАктёр
Майкл
Суоттон
- ДМАктриса
Джули
Мэйнвилл
- ЭБАктриса
Энн-Кэролин
Бинетт
- ДДАктёр
Джеймс
Джеральд Хикс
- НААктёр
Ник
Аллан
- БКАктёр
Блейк
Каннинг
- СДАктриса
Саманта
Де Бенедет
- ДЛАктёр
Джонатан
Ларги
- ФСАктёр
Фредерик
Сторм
- АЛСценарист
Адриан
Лэнгли
- ДВСценарист
Даниэль
Вайссенбергер
- АЛПродюсер
Адриан
Лэнгли
- ДФПродюсер
Даг
Филлипс
- КППродюсер
Кевин
Прис
- МКПродюсер
Михаэль
Крецер
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- АЛМонтажёр
Адриан
Лэнгли
- АЛОператор
Адриан
Лэнгли