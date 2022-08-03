Мясники (фильм, 2020) смотреть онлайн

Оуэн и Освальд Уотсоны живут уединенно в американской глубинке, они только что похоронили свою мать. Все местные знают, что они маньяки-садисты, но своих братья не трогают. И вот, на лесной дороге недалеко от их дома, ломается машина с молодой парочкой из городских. Выживут не все… а те, кто останутся в живых, позавидуют мертвым.

