Астрал. Шепот мертвых 2 (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Став сотрудницей школы, в которой она когда-то училась, молодая женщина вспоминает страшные события, связанные с настоящим. Фильм «Астрал. Шепот мертвых 2» — шестая часть одной из самых известных хоррор-франшиз Южной Кореи «Шепот стен» со звездами современных дорам.



Ын-хи утратила воспоминания о детстве в школе, но во взрослом возрасте она возвращается туда уже в качестве сотрудницы. Это будит в ней прежние переживания, и Ын-хи начинает не только вспоминать прошлое, но и видеть призраков, а также испытывать слуховые галлюцинации. Но не только она сталкивается со сверхъестественным в коридорах старинной школы. Девочка Ха-юн, страдающая от буллинга, тоже слышит странные звуки, исходящие из закрытой уборной.



Смогут ли героини справиться с тьмой и что их связывает на самом деле? Об этом расскажет хоррор «Астрал. Шепот мертвых 2» 2020 года, смотреть онлайн который можно на видеосервисе Wink.





