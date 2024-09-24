Астрал. Шепот мертвых 2
7.22020, Yeogo goedam yeoseotbeonjjae iyagi: mogyo
Ужасы103 мин18+

Астрал. Шепот мертвых 2 (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Став сотрудницей школы, в которой она когда-то училась, молодая женщина вспоминает страшные события, связанные с настоящим. Фильм «Астрал. Шепот мертвых 2» — шестая часть одной из самых известных хоррор-франшиз Южной Кореи «Шепот стен» со звездами современных дорам.

Ын-хи утратила воспоминания о детстве в школе, но во взрослом возрасте она возвращается туда уже в качестве сотрудницы. Это будит в ней прежние переживания, и Ын-хи начинает не только вспоминать прошлое, но и видеть призраков, а также испытывать слуховые галлюцинации. Но не только она сталкивается со сверхъестественным в коридорах старинной школы. Девочка Ха-юн, страдающая от буллинга, тоже слышит странные звуки, исходящие из закрытой уборной.

Смогут ли героини справиться с тьмой и что их связывает на самом деле? Об этом расскажет хоррор «Астрал. Шепот мертвых 2» 2020 года, смотреть онлайн который можно на видеосервисе Wink.


Страна
Южная Корея
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.3 IMDb