Докопаться до могилы
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Докопаться до могилы

Докопаться до могилы (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

6.22020, Digging to Death
Ужасы, Триллер91 мин18+

О фильме

Дэвид переезжает в новый дом и, казалось бы, все идет хорошо, но случайная находка на заднем дворе полностью меняет его жизнь. В его планы неожиданно вмешиваются большие деньги, трупы и безумные идеи.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.4 IMDb