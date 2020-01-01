Порочная связь
Wink
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Порочная связь
6.82020, Lacci
Драма95 мин18+

Порочная связь (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Звезда «Идеальных незнакомцев» Альба Рорвахер в экранизации романа-бестселлера Доменико Старноне «Фамильный узел». Семейная жизнь Ванды дает трещину, когда ее супруг, молодой радиоведущий Альдо, признается в том, что полюбил другую. Женщина выгоняет мужа, но позже решает вернуть его. Для этого Ванда использует самые грязные способы: шпионаж за Альдо и его новой возлюбленной, шантаж детьми, показательные попытки самоубийства. Все это время их дочь Анна и сын Сандро вынуждены жить на два города. Ради детей пара сходится вновь, но пойдет ли это воссоединение хоть кому-нибудь на пользу?

Порочная связь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.3 IMDb