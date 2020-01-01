Порочная связь (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Звезда «Идеальных незнакомцев» Альба Рорвахер в экранизации романа-бестселлера Доменико Старноне «Фамильный узел». Семейная жизнь Ванды дает трещину, когда ее супруг, молодой радиоведущий Альдо, признается в том, что полюбил другую. Женщина выгоняет мужа, но позже решает вернуть его. Для этого Ванда использует самые грязные способы: шпионаж за Альдо и его новой возлюбленной, шантаж детьми, показательные попытки самоубийства. Все это время их дочь Анна и сын Сандро вынуждены жить на два города. Ради детей пара сходится вновь, но пойдет ли это воссоединение хоть кому-нибудь на пользу?
Порочная связь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Даниэле
Лукетти
- Актриса
Альба
Рорвахер
- ЛЛАктёр
Луиджи
Ло Кашио
- ЛМАктриса
Лаура
Моранте
- Актёр
Сильвио
Орландо
- ДМАктриса
Джованна
Меццоджорно
- АДАктёр
Адриано
Джаннини
- ЛКАктриса
Линда
Кариди
- Сценарист
Даниэле
Лукетти
- ФПСценарист
Франческо
Пикколо
- ДССценарист
Доменико
Старноне
- МКХудожник
Массимо
Кантини Паррини
- АДМонтажёр
Аэль
Даллье Вега
- Монтажёр
Даниэле
Лукетти