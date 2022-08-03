Писательница Мэри Шелли работает над будущей классикой готической литературы – романом «Франкенштейн». На это ее толкнул лорд Байрон, предложивший ей сочинить страшную историю, а также недавний выкидыш. Постепенно грань между реальностью и вымыслом начинает стираться, а муж писательницы, Перси Шелли начинает бояться таланта жены, опасаясь, что он затмит его собственный.

