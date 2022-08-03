Франкенштейн. Начало (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Писательница Мэри Шелли работает над будущей классикой готической литературы – романом «Франкенштейн». На это ее толкнул лорд Байрон, предложивший ей сочинить страшную историю, а также недавний выкидыш. Постепенно грань между реальностью и вымыслом начинает стираться, а муж писательницы, Перси Шелли начинает бояться таланта жены, опасаясь, что он затмит его собственный.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
3.7 IMDb
- НАРежиссёр
Нора
Анкел
- АВАктриса
Аликс
Вилтон Риган
- ДЙАктёр
Джуллиан
Йао Джиоиелло
- КГАктриса
Клер
Глассфорд
- ФБАктёр
Филипп
Боуген
- ЛГАктёр
Ли
Гарретт
- ШСАктриса
Шеннон
Спенглер
- ДЭАктёр
Джон
Эборн
- БОАктёр
Боб
О’Брайэн
- ДКАктриса
Дейдра
Катеро
- НФАктёр
Николас
Фриланд Кларк
- НАСценарист
Нора
Анкел
- ДДПродюсер
Д.Дж.
Додд
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- ИУАктёр дубляжа
Игорь
Ушаков
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- КПАктёр дубляжа
Константин
Панченко
- ДКХудожница
Дейдра
Катеро
- СШМонтажёр
Скотт
Шулер