Франкенштейн. Начало
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Франкенштейн. Начало
5.92020, A Nightmare Wakes
Триллер, Драма86 мин18+

Франкенштейн. Начало (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Писательница Мэри Шелли работает над будущей классикой готической литературы – романом «Франкенштейн». На это ее толкнул лорд Байрон, предложивший ей сочинить страшную историю, а также недавний выкидыш. Постепенно грань между реальностью и вымыслом начинает стираться, а муж писательницы, Перси Шелли начинает бояться таланта жены, опасаясь, что он затмит его собственный.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
3.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Франкенштейн. Начало»