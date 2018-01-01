WinkФильмыФранкенштейн. НачалоАктёры и съёмочная группа фильма «Франкенштейн. Начало»
Актёры и съёмочная группа фильма «Франкенштейн. Начало»
Режиссёры
Актёры
АктрисаMary Shelley
Аликс Вилтон РиганAlix Wilton Regan
АктёрPercy Shelley (в титрах: Giullian Gioiello)
Джуллиан Йао ДжиоиеллоGiullian Yao Gioiello
АктрисаClaire Claremont
Клер ГлассфордClaire Glassford
АктёрLord Byron
Филипп БоугенPhilippe Bowgen
АктёрDr. Polidori
Ли ГарреттLee Garrett
АктрисаHarriet Shelley
Шеннон СпенглерShannon Spangler
АктёрParty Goer
Джон ЭборнJohn Aborn
АктёрParty Goer
Боб О’БрайэнBob O'Brien
АктрисаParty Goer
Дейдра КатероDeidra Catero
АктёрParty Goer (в титрах: Nicholas Clark)