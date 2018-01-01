Wink
Фильмы
Франкенштейн. Начало
Актёры и съёмочная группа фильма «Франкенштейн. Начало»

Режиссёры

Нора Анкел

Nora Unkel
Режиссёр

Актёры

Аликс Вилтон Риган

Alix Wilton Regan
АктрисаMary Shelley
Джуллиан Йао Джиоиелло

Giullian Yao Gioiello
АктёрPercy Shelley (в титрах: Giullian Gioiello)
Клер Глассфорд

Claire Glassford
АктрисаClaire Claremont
Филипп Боуген

Philippe Bowgen
АктёрLord Byron
Ли Гарретт

Lee Garrett
АктёрDr. Polidori
Шеннон Спенглер

Shannon Spangler
АктрисаHarriet Shelley
Джон Эборн

John Aborn
АктёрParty Goer
Боб О’Брайэн

Bob O'Brien
АктёрParty Goer
Дейдра Катеро

Deidra Catero
АктрисаParty Goer
Николас Фриланд Кларк

Nicholas Freeland Clark
АктёрParty Goer (в титрах: Nicholas Clark)

Сценаристы

Нора Анкел

Nora Unkel
Сценарист

Продюсеры

Д.Дж. Додд

DJ Dodd
Продюсер

Актёры дубляжа

Василиса Ушакова

Актриса дубляжа
Игорь Ушаков

Актёр дубляжа
Ирина Чумантьева

Актриса дубляжа
Александр Васильев

Актёр дубляжа
Константин Панченко

Актёр дубляжа

Художники

Дейдра Катеро

Deidra Catero
Художница

Монтажёры

Скотт Шулер

Scott Schuler
Монтажёр