Рейд. Выживший (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Китайский боевик о бывшем агенте войск специального назначения, которому приходится присматривать за детьми погибшего по его вине брата и защищать их от убийц, мечтающих закончить начатое. Чжоу Юн — одаренный боец, служащий в войсках специального назначения. Однажды миссия его отряда трагически заканчивается по его вине — все члены группы погибают, в том числе брат Юна, у которого осталось двое детей. Юн не может простить себя за фатальную оплошность, но ему приходится взять себя в руки, когда у него на пороге оказываются племянники, оставшиеся без отца. Однако преступная группировка, ответственная за смерть боевых товарищей Юна, идет по его следу, угрожая и ему, и детям. Но бывший боец так просто не сдастся. Выживет ли он в этой жестокой игре, вы увидите, если будете смотреть фильм «Рейд.



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