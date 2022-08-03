Слэпфейс
Wink
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Слэпфейс
6.72020, Slapface
Ужасы, Триллер82 мин18+

Слэпфейс (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

После гибели родителей Том берет на себя заботу о своем младшем брате Лукасе, в чем ему помогает его девушка Анна. Однако мальчик никак не может оправиться от тяжелой утраты и находит себе «друга» в лице ведьмы, обитающей в местных лесах. К чему приведет Лукаса общение с чудовищем и не станет ли он опасен для Тома, Анны и всех окружающих?

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Слэпфейс»