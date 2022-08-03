Слэпфейс (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
После гибели родителей Том берет на себя заботу о своем младшем брате Лукасе, в чем ему помогает его девушка Анна. Однако мальчик никак не может оправиться от тяжелой утраты и находит себе «друга» в лице ведьмы, обитающей в местных лесах. К чему приведет Лукаса общение с чудовищем и не станет ли он опасен для Тома, Анны и всех окружающих?
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ДКРежиссёр
Джереми
Кипп
- АМАктёр
Аугуст
Матуро
- ЛБАктриса
Либэ
Барер
- МЛАктриса
Мирабель
Ли
- БДАктриса
Бьянка
Д’Амброзио
- КДАктриса
Кьяра
Д’Амброзио
- ЛХАктёр
Лукас
Хэссел
- Актёр
Дэн
Хедайя
- АШАктриса
Аликс
Шоттланд
- ДБАктёр
Джон
Бэкстром
- ДКСценарист
Джереми
Кипп
- ДБПродюсер
Джо
Бенедетто
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- КПАктёр дубляжа
Константин
Панченко
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова
- АЮХудожница
Анна
Юртаева
- КДМонтажёр
Кэти
Диллон