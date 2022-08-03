Старые друзья Уэс и Люк отправляются в автомобильное путешествие в Портленд, где живет их подруга Мэгги. Когда-то давно Люк был в нее влюблен, и Уэс уверен, что между ними до сих пор что-то есть — недавняя встреча с Мэгги его в этом только убедила. Уэс надеется, что, увидев ее, Люк найдет стимул выбраться из жизненного тупика. Хотя у Уэса есть свои причины сбежать от привычной жизни — кроме помощи другу.

