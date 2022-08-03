В поисках счастья
Wink
Фильмы
В поисках счастья
7.82020, She's in Portland
Драма, Комедия96 мин18+

В поисках счастья (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Старые друзья Уэс и Люк отправляются в автомобильное путешествие в Портленд, где живет их подруга Мэгги. Когда-то давно Люк был в нее влюблен, и Уэс уверен, что между ними до сих пор что-то есть — недавняя встреча с Мэгги его в этом только убедила. Уэс надеется, что, увидев ее, Люк найдет стимул выбраться из жизненного тупика. Хотя у Уэса есть свои причины сбежать от привычной жизни — кроме помощи другу.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В поисках счастья»