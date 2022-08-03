В поисках счастья (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Старые друзья Уэс и Люк отправляются в автомобильное путешествие в Портленд, где живет их подруга Мэгги. Когда-то давно Люк был в нее влюблен, и Уэс уверен, что между ними до сих пор что-то есть — недавняя встреча с Мэгги его в этом только убедила. Уэс надеется, что, увидев ее, Люк найдет стимул выбраться из жизненного тупика. Хотя у Уэса есть свои причины сбежать от привычной жизни — кроме помощи другу.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- МКРежиссёр
Марк
Карлини
- ТДАктёр
Томми
Дьюи
- РРАктёр
Рикко
Росс
- МКАктриса
Минка
Келли
- ВЧАктёр
Вишеш
Чачра
- РГАктёр
Робин
Гэммел
- ЭПАктриса
Элейн
Партнау
- ФААктёр
Франсуа
Арно
- ЭЯАктриса
Эви
Якобсен
- СШАктёр
Самба
Шутте
- ПАСценарист
Патрик
Александр
- МКСценарист
Марк
Карлини
- ДАПродюсер
Джереми
Альтер
- МКПродюсер
Марк
Карлини
- САПродюсер
Стефен
Асеведо
- ПАПродюсер
Патрик
Александр
- ИУАктёр дубляжа
Игорь
Ушаков
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фенин
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ДЦХудожница
Джиллиан
Цвик
- МКМонтажёр
Марк
Карлини
- ДВОператор
Девин
Ветстоун