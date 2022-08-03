Дочь рыбака (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Впечатляющее образностью и символизмом арт-кино, в котором реальность осмысляется через мотивы русских сказок. Продавщица и лицо магазинчика на колeсах «Рыба народов мира» Полина Щукина не может найти себе места после исчезновения младшего брата и постоянно хандрит. Как вдруг экстравагантная старушка угощает еe чаем, с помощью которого можно почувствовать себя настоящей царевной. Вот только даже в мире грeз не обходится без конкуренции и бюрократии…

