Дочь рыбака (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Впечатляющее образностью и символизмом арт-кино, в котором реальность осмысляется через мотивы русских сказок. Продавщица и лицо магазинчика на колeсах «Рыба народов мира» Полина Щукина не может найти себе места после исчезновения младшего брата и постоянно хандрит. Как вдруг экстравагантная старушка угощает еe чаем, с помощью которого можно почувствовать себя настоящей царевной. Вот только даже в мире грeз не обходится без конкуренции и бюрократии…
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ЮБРежиссёр
Юлдус
Бахтиозина
- АКАктриса
Алина
Король
- ВЛАктриса
Виктория
Лисовская
- ВНАктриса
Валентина
Нейморовец
- ЮБАктриса
Юлдус
Бахтиозина
- АСАктриса
Аделия
Северинова
- МПАктриса
Мария
Павлова
- КПАктриса
Ксения
Попова-Пендерецкая
- АКАктриса
Александра
Кусоцкая
- АБАктриса
Альбина
Беренс
- ССАктриса
Серафима
Соловьёва
- ЮБСценарист
Юлдус
Бахтиозина
- ЮБПродюсер
Юлдус
Бахтиозина
- МППродюсер
Мария
Павлова
- АППродюсер
Анастасия
Прасолова
- ЮБХудожница
Юлдус
Бахтиозина
- ЮБОператор
Юлдус
Бахтиозина
- ЗПКомпозитор
Заур
Парсиев