Жестокого преступника и неофашиста Адама приговаривают к исправительным работам в церкви, которая находится в итальянских Альпах. За его перевоспитание берется священник Иван, твердо уверенный, что любого человека можно наставить на путь истинный. Как символ своего исправления Адам вызывается приготовить большой яблочный штрудель, но сделать это оказывается не так просто.

