Исправь меня, если сможешь (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Жестокого преступника и неофашиста Адама приговаривают к исправительным работам в церкви, которая находится в итальянских Альпах. За его перевоспитание берется священник Иван, твердо уверенный, что любого человека можно наставить на путь истинный. Как символ своего исправления Адам вызывается приготовить большой яблочный штрудель, но сделать это оказывается не так просто.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ДПРежиссёр
Джорджо
Пазотти
- КААктёр
Клаудио
Амендола
- РНАктёр
Роберто
Нобиле
- ДПАктёр
Джорджо
Пазотти
- РПАктёр
Роберт
Пальфрадер
- ДМАктёр
Джанкарло
Мартини
- ГДАктриса
Герти
Драссль
- ЛРАктёр
Лоренцо
Ренци
- ПМАктёр
Питер
Миттерруцнер
- АКАктёр
Арам
Киан
- СДАктёр
Самуэль
Джирарди
- АТСценарист
Андерс
Томас Йенсен
- ДПСценарист
Джорджо
Пазотти
- ДЛПродюсер
Джанлука
Лаццарони
- ИДПродюсер
Иван
Д’Амброзио