Исправь меня, если сможешь
Wink
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Исправь меня, если сможешь
7.82020, Abbi Fede
Комедия93 мин18+

Исправь меня, если сможешь (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Жестокого преступника и неофашиста Адама приговаривают к исправительным работам в церкви, которая находится в итальянских Альпах. За его перевоспитание берется священник Иван, твердо уверенный, что любого человека можно наставить на путь истинный. Как символ своего исправления Адам вызывается приготовить большой яблочный штрудель, но сделать это оказывается не так просто.

Страна
Италия, Австрия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb