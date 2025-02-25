Зай зай зай зай (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Непутевый комик пытается купить продукты в магазине без карты лояльности — большая ошибка, из-за которой он становится врагом государства №1. Сатирическая комедия «Зай зай зай зай» — фильм из Франции об абсурдности социальных норм.



Простой поход в магазин заканчивается для комика Фабриса катастрофой. Он забывает карту постоянного клиента в кармане грязных брюк и пытается пробить продукты на кассе без нее. Это серьезное преступление! Фабрису удается сбежать от возмущенного охранника, отбиваясь луком-пореем, но после этого за ним начинается настоящая охота по всей Франции. К счастью, Фабрис находит убежище в деревне Лозар, так что властям предстоит изрядно попотеть, чтобы достать наглого преступника.



Сможет ли Фабрис спасти свое честное имя, расскажет комедия «Зай зай зай зай». Фильм 2020 года вы сможете смотреть онлайн на Wink.

