Чемпион из Освенцима (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
1940 год, концентрационный лагерь Освенцим. Заключенные и надзиратели узнают в узнике по прозвищу Тедди знаменитого польского боксeра Тадеуша Петшиковского. После чего местное начальство решает использовать мастерство Тедди ради забавы. Так он становится звездой боeв среди заключенных, но их организатору этого мало. Хитроумный план нациста заключается в том, чтобы столкнуть ослабленного Тадеуша с немецким чемпионом, который должен нокаутировать Петшиковского и подавить в узниках волю к жизни.
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Информация
СтранаПольша
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb
- МБРежиссёр
Мацей
Барчевски
- ПГАктёр
Пётр
Гловацкий
- ЯШАктёр
Ян
Шидловски
- ГМАктёр
Гжегож
Малецки
- МБАктёр
Марчин
Босак
- МЧАктёр
Марцин
Чарнецки
- МКАктёр
Марек
Каспшик
- ПВАктёр
Пётр
Витковски
- МДАктёр
Мариан
Дзендзель
- РЗАктёр
Рафаль
Заверуха
- КШАктёр
Камил
Шептыцки
- МБСценарист
Мацей
Барчевски
- КШПродюсер
Кшиштоф
Шпетманский
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ТЕАктёр дубляжа
Тихон
Ефименко
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- БХКомпозитор
Бартош
Хайдецкий