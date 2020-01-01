Чемпион из Освенцима (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

1940 год, концентрационный лагерь Освенцим. Заключенные и надзиратели узнают в узнике по прозвищу Тедди знаменитого польского боксeра Тадеуша Петшиковского. После чего местное начальство решает использовать мастерство Тедди ради забавы. Так он становится звездой боeв среди заключенных, но их организатору этого мало. Хитроумный план нациста заключается в том, чтобы столкнуть ослабленного Тадеуша с немецким чемпионом, который должен нокаутировать Петшиковского и подавить в узниках волю к жизни.



Чемпион из Освенцима смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.