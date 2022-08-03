Троллинг
Wink
Фильмы
Троллинг
5.62020, Trolls World
Ужасы, Комедия88 мин18+

Троллинг (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Во время строительных работ в Баден-Бадене злой тролль, который был превращeн в камень в 15 веке, внезапно возвращается к жизни. Чтобы оставаться незамеченным в новом мире, тролль вселяется в тело Ванессы Майер.

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Ужасы, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Троллинг»