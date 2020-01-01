Опасный пациент (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

В брюссельской школе теракт — двое подростков, Эден и Абдел, приходят на занятия в поясах смертников, но воспользоваться взрывчаткой успевает только один из них. Эден оказывается под завалами, и его спас�ают медики. Они еще не знают, что спрятано у потерявшего сознание парня под одеждой.



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