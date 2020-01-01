Опасный пациент
Wink
Фильмы
Опасный пациент
8.02020, The Shift
Драма79 мин18+
Врачи скорой спасают подростка, на котором надет пояс смертника

Опасный пациент (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

В брюссельской школе теракт — двое подростков, Эден и Абдел, приходят на занятия в поясах смертников, но воспользоваться взрывчаткой успевает только один из них. Эден оказывается под завалами, и его спасают медики. Они еще не знают, что спрятано у потерявшего сознание парня под одеждой.

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Страна
Италия, Бельгия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb