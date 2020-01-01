8.02020, The Shift
Драма79 мин18+
Врачи скорой спасают подростка, на котором надет пояс смертника
Опасный пациент (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
В брюссельской школе теракт — двое подростков, Эден и Абдел, приходят на занятия в поясах смертников, но воспользоваться взрывчаткой успевает только один из них. Эден оказывается под завалами, и его спас�ают медики. Они еще не знают, что спрятано у потерявшего сознание парня под одеждой.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- АТРежиссёр
Алессандро
Тонда
- АААктёр
Адам
Амара
- КЭАктриса
Клотильда
Эсме
- АДАктёр
Адамо
Дионизи
- ЯХАктёр
Ян
Хамменекер
- ДБАктёр
Джамел
Барек
- МБАктёр
Мустафа
Бенкеррум
- ДОСценарист
Давид
Орсини
- АТСценарист
Алессандро
Тонда
- Актёр дубляжа
Алексей
Весёлкин
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- АНАктёр дубляжа
Анатолий
Нокс
- АТАктёр дубляжа
Александр
Трошин
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова