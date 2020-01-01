Нечто особенное
Wink
Фильмы
Нечто особенное
6.02020, The Special
Ужасы90 мин18+

Нечто особенное (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Джерри подозревает свою жену в измене и жалуется на нее своему другу и коллеге Майку. Тот убеждает Джерри пойти в бордель загадочной мадам Зоры и попросить «нечто особенное». «Особенным» оказывается черный ящик с отверстием, призывающий совершить с ним половой акт. Джерри испытывает невероятное удовольствие и, не сумев противостоять соблазну, крадет ящик. Но постепенно развивающаяся зависимость оставляет на Джерри свой след — как психологический, так и физический.

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Информация

Страна
Канада
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нечто особенное»

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