Нечто особенное (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Джерри подозревает свою жену в измене и жалуется на нее своему другу и коллеге Майку. Тот убеждает Джерри пойти в бордель загадочной мадам Зоры и попросить «нечто особенное». «Особенным» оказывается ч�ерный ящик с отверстием, призывающий совершить с ним половой акт. Джерри испытывает невероятное удовольствие и, не сумев противостоять соблазну, крадет ящик. Но постепенно развивающаяся зависимость оставляет на Джерри свой след — как психологический, так и физический.
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Информация
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.9 IMDb
- БСРежиссёр
Брюс
Смит
- ДРАктёр
Дави
Рафаэли
- ДШАктёр
Дейв
Шеридан
- ДХАктёр
Даг
Хендерсон
- СМАктриса
Сьюзэн
Моусес
- ПКАктёр
Пол
Коттман
- УШАктёр
Уэйн
Ширер
- ТБАктёр
Тони
Барбер
- ЛБАктриса
Лиза
Будвиг
- ЛТАктриса
Лесли
Талли
- МССценарист
Марк
Стинсленд
- ДХПродюсер
Даг
Хендерсон
- ФРПродюсер
Фелисса
Роуз
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ДХМонтажёр
Даг
Хендерсон
- МНМонтажёр
Мэтт
Низ
- МНОператор
Мэтт
Низ
- ДАКомпозитор
Джон
Аварезе