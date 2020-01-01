Дезматч (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Девять друзей приезжают отдохнуть с палатками в лес. После пьянки они просыпаются в железных жилетах, на которых отсчитывается время до их смерти.
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Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.8 IMDb
- АОРежиссёр
Аластер
Орр
- РКАктёр
Расселл
Краус
- РСАктриса
Рейне
Сварт
- КСАктёр
Камерон
Скотт
- СДАктёр
Стивен
Джон Уорд
- ЛААктриса
Лизль
Алерс
- ПБАктриса
Пейдж
Боннин
- КПАктриса
Кайла
Приветт
- СРАктриса
Сурая
Роуз Сантос
- ШМАктёр
Шон
�Майкл
- МЛАктёр
Майкл
Лоуренс Поттер
- АОСценарист
Аластер
Орр
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- АОМонтажёр
Аластер
Орр