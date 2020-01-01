Дезматч
Wink
Фильмы
Дезматч
6.92020, Triggered
Ужасы, Комедии90 мин18+

Дезматч (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Девять друзей приезжают отдохнуть с палатками в лес. После пьянки они просыпаются в железных жилетах, на которых отсчитывается время до их смерти.

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Информация

Страна
ЮАР
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Ужасы, Боевики, Триллеры

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дезматч»

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