Подвиг (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Китайская армия защищает мост, ставший ключевой точкой в Корейской войне. Эпичное кино о самопожертвовании и героизме.



В 1953 году солдаты китайских народных добровольческих войск готовятся к важной битве при Кымсоне. Чтобы поддержать корейских союзников в их противостоянии с США, китайцам нужно перекинуть часть армии через реку Пукханган. Для этого стратегически важен небольшой мост, ставший целью для американской авиации. Китайские бойцы раз за разом восстанавливают мост после обстрелов, но времени, чтобы закончить передвижение войск, может не хватить. История рассказана с трех точек зрения: разведчиков, следящих за маневрами противника, операторов зенитных вооружений и американского пилота, для которого это задание стало личным.



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