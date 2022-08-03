Легионер: Беги или умри (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
62 год нашей эры. Вторжение Римской империи в Парфию. Два легиона солдат застряли где-то в горах Армении. Запасы провизии на исходе, люди страдают от холода. Человек, которого недавно отправили за помощью, не справился с заданием. Генерал Пет обращается к Норено, солдату, известному своей выносливостью, с важным поручением: отправиться самой опасной из возможных дорог, чтобы доставить союзникам печальные новости.
СтранаСША, Испания
ЖанрИсторический, Боевик, Приключения
КачествоFull HD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
3.3 IMDb
- ЛПАктёр
Ли
Патридж
- Актёр
Микки
Рурк
- Актёр
Жоакин
де Алмейда
- ВКАктёр
Владимир
Кулих
- Актриса
Бай
Лин
- БХАктёр
Боско
Хоган
- МААктёр
Марк
Аарон
- МКАктриса
Марта
Кастельви
- СФАктёр
Себастьян
Фернандес
- ЭХАктёр
Эрик
Хиггинс
- АВСценарист
Альберто
Васкес Фигероа
- СОПродюсер
Стюарт
Олсон
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Тенетко
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- КБМонтажёр
Карл
Беро
- ДТОператор
Джонни
Такер