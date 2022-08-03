62 год нашей эры. Вторжение Римской империи в Парфию. Два легиона солдат застряли где-то в горах Армении. Запасы провизии на исходе, люди страдают от холода. Человек, которого недавно отправили за помощью, не справился с заданием. Генерал Пет обращается к Норено, солдату, известному своей выносливостью, с важным поручением: отправиться самой опасной из возможных дорог, чтобы доставить союзникам печальные новости.

