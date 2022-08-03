Легионер: Беги или умри
Wink
Фильмы
Легионер: Беги или умри
7.32020, Legionnaire's Trail
Боевик, Приключения91 мин18+

Легионер: Беги или умри (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

62 год нашей эры. Вторжение Римской империи в Парфию. Два легиона солдат застряли где-то в горах Армении. Запасы провизии на исходе, люди страдают от холода. Человек, которого недавно отправили за помощью, не справился с заданием. Генерал Пет обращается к Норено, солдату, известному своей выносливостью, с важным поручением: отправиться самой опасной из возможных дорог, чтобы доставить союзникам печальные новости.

Страна
США, Испания
Жанр
Исторический, Боевик, Приключения
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
3.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Легионер: Беги или умри»