Wink
Фильмы
Легионер: Беги или умри
Актёры и съёмочная группа фильма «Легионер: Беги или умри»

Актёры и съёмочная группа фильма «Легионер: Беги или умри»

Актёры

Ли Патридж

Ли Патридж

Lee Partridge
АктёрNoreno
Микки Рурк

Микки Рурк

Mickey Rourke
АктёрCorbulo
Жоакин де Алмейда

Жоакин де Алмейда

Joaquim de Almeida
АктёрPaetus
Владимир Кулих

Владимир Кулих

Vladimir Kulich
АктёрMarcus
Бай Лин

Бай Лин

Bai Ling
АктрисаAmirah
Боско Хоган

Боско Хоган

Bosco Hogan
АктёрSaul
Марк Аарон

Марк Аарон

Mark Aaron
АктёрValerius
Марта Кастельви

Марта Кастельви

Marta Castellví
АктрисаDuria
Себастьян Фернандес

Себастьян Фернандес

Sebastián Fernández
АктёрCenturio
Эрик Хиггинс

Эрик Хиггинс

Eric Higgins
АктёрMadyes

Сценаристы

Альберто Васкес Фигероа

Альберто Васкес Фигероа

Alberto Vázquez Figueroa
Сценарист

Продюсеры

Стюарт Олсон

Стюарт Олсон

Stuart Alson
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Васильев

Александр Васильев

Актёр дубляжа
Андрей Пирог

Андрей Пирог

Актёр дубляжа
Артемий Веселов

Артемий Веселов

Актёр дубляжа
Андрей Тенетко

Андрей Тенетко

Актёр дубляжа
Екатерина Ландо

Екатерина Ландо

Актриса дубляжа

Монтажёры

Карл Беро

Карл Беро

Carles Berot
Монтажёр

Операторы

Джонни Такер

Джонни Такер

Johnny Tucker
Оператор