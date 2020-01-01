Как женить красавчика
Wink
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Как женить красавчика
8.52020, Sul più bello
Драма, Мелодрама87 мин18+

Как женить красавчика (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Юная очаровательная Марта не любит слова «нет»: она — настоящая «зажигалка» и всегда добивается своего. Поэтому, когда она влюбляется в самого красивого и желанного юношу города, перед которым не устоит ни одна девушка, Марта понимает, что ставка высока, как никогда — красавчик должен достаться ей, чего бы это ни стоило. Ситуация осложняется тем, что у Марты есть тайна.

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Страна
Италия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb