Явление
Wink
Фильмы
Явление
9.12020, Fatima
Драмы, Военные108 мин16+

Явление (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

1917 год. Европа в огне Первой мировой войны. Близ португальского местечка Фатима трем детям-пастушкам является Дева Мария и открывает им три тайны о судьбах мира и России…

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Информация

Страна
США, Португалия
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Явление»

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