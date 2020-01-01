Явление (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
1917 год. Европа в огне Первой мировой войны. Близ португальского местечка Фатима трем детям-пастушкам является Дева Мария и открывает им три тайны о судьбах мира и России…
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Информация
СтранаСША, Португалия
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Драмы
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- МПРежиссёр
Марко
Понтекорво
- СХАктриса
Стефани
Хиль
- ЛМАктриса
Лусия
Мониш
- ГВАктёр
Горан
Вишнич
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- СБАктриса
Соня
Брага
- ХЛАктёр
Хорхе
Ламелас
- АХАктриса
Алехандра
Ховард
- МдАктёр
Марку
д’Алмейда
- ЖРАктриса
Жуана
Рибейру
- Актёр
Жоакин
де Алмейда
- БНСценарист
Барбара
Николози
- МПСценарист
Марко
Понтекорво
- РГПродюсер
Роуз
Гангузза
- МЛПродюсер
Марибель
Лопера Сьерра
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ВКОператор
Винченцо
Карпинета