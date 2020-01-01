Начать с нуля
Wink
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Начать с нуля
8.22020, Cambio tutto
Комедии89 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Начать с нуля (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Джулия — менеджер по маркетингу в компании, где босс не ценит верных сотрудников. Бойфренд Джулии, Раф — свободный художник, который ничего не делает по дому. Ее бывший, Оттавио, собирается сыграть свадьбу, но продолжает отправлять ей сообщения по ночам. А подруга Ванесса нагло пользуется ее безотказностью. Когда на работе появляется 20-летняя блогерша с миллионом фолловеров, 40-летняя Джулия понимает, что ее отодвигают на второй план. Устав от своей бестолковой жизни, она решает: «Начну с нуля!»

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Информация

Страна
Италия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb