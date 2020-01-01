Идеальный враг (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Психологический триллер об архитекторе, который встречает странную девушку, как-то связанную с его прошлым и погибшей женой. Йереми — известный архитектор. Прочитав серию лекций в Париже, он направляется в Варшаву, но в пути его задерживает Тексель Текстор — взбалмошная молодая особа, подсевшая к нему в такси. Йереми и Тексель опаздывают на свои рейсы, и девушка заводит разговор со своим случайным спутником. Она рассказывает о своем прошлом, и истории из трудного детства постепенно сменяются по-настоящему жуткими событиями. Йереми начинает подозревать, что встреча с Тексель была не случайной. Какую тайну хранит девушка, расскажет «Идеальный враг» — фильм 2020 смотреть онлайн уже можно на Wink.



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