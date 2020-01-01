Бей сильнее
Wink
Фильмы
Бей сильнее
6.92020, Les abîmés
Драма91 мин18+
Два брата погружаются в мир подпольных боев, где сталкиваются с настоящим головорезом. Спортивная драма для любителей жанра

Бей сильнее (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Молодой боец влезает в неподъемные долги перед влиятельным авторитетом. Французская драма «Бей сильнее» — фильм о семье, криминале и боксе.

Когда в результате автокатастрофы в семье Лански трагически погибает отец, его детям Тому, Максу и Джейд приходится выживать самостоятельно. Со временем, когда деньги подходят к концу, двум братьям приходится погрузиться в мир подпольных боксерских боев. К сожалению, у Тома набралось множество долгов после неудачных ставок. Теперь Джейкоб, другой боец, заработавший репутацию безжалостного преступника, ждет своих денег.

Сможет ли Том выбраться из тупика, расскажет криминальная драма «Бей сильнее» 2020 года. Смотреть фильм онлайн вы можете на нашем видеосервисе Wink.

Бей сильнее смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Франция
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг