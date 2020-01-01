Бей сильнее (фильм, 2020) смотреть онлайн

Молодой боец влезает в неподъемные долги перед влиятельным авторитетом. Французская драма «Бей сильнее» — фильм о семье, криминале и боксе.



Когда в результате автокатастрофы в семье Лански трагически погибает отец, его детям Тому, Максу и Джейд приходится выживать самостоятельно. Со временем, когда деньги подходят к концу, двум братьям приходится погрузиться в мир подпольных боксерских боев. К сожалению, у Тома набралось множество долгов после неудачных ставок. Теперь Джейкоб, другой боец, заработавший репутацию безжалостного преступника, ждет своих денег.



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