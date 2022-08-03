Фильм 10 дней с Сантой (2020)

10 дней с Сантой
10 дней с Сантой
8.42020, 10 giorni con Babbo Natale
Комедия, Семейный96 мин12+

О фильме

Карло с женой Джулией и тремя детьми отправляется на своем фургоне в рождественский Стокгольм. Но праздник в лице Санта-Клауса настигает их еще в пути: на заснеженной лесной дороге они сбивают пожилого мужчину в костюме главного новогоднего волшебника. Отделавшийся легким испугом странный пешеход утверждает, что он — настоящий Санта, и, кажется, совсем не лукавит.

Страна
Италия
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb