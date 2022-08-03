Фильм 10 дней с Сантой (2020)
О фильме
Карло с женой Джулией и тремя детьми отправляется на своем фургоне в рождественский Стокгольм. Но праздник в лице Санта-Клауса настигает их еще в пути: на заснеженной лесной дороге они сбивают пожилого мужчину в костюме главного новогоднего волшебника. Отделавшийся легким испугом странный пешеход утверждает, что он — настоящий Санта, и, кажется, совсем не лукавит.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- АДРежиссёр
Алессандро
Дженовези
- Актёр
Фабио
Де Луиджи
- ВЛАктриса
Валентина
Лодовини
- ДААктёр
Диего
Абатантуоно
- АЭАктриса
Анджелика
Элли
- БУАктриса
Бьянка
Усай
- МКАктёр
Маттео
Кастелуччи
- ББАктриса
Беатрис
Баричелла
- МБАктриса
Мелисса
Бартолини
- АДАктриса
Анна
Далтон
- ММАктёр
Марко
Маттео Донат-Каттин
- АДСценарист
Алессандро
Дженовези
- МТПродюсер
Маурицио
Тотти
- КДМонтажёр
Клаудио
Ди Мауро