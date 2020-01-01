Теории заговора: НЛО
Wink
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Теории заговора: НЛО
7.72020, UFO Conspiracies: The Hidden Truth
Документальный60 мин16+
Что американское правительство скрывает об инцидентах с НЛО? Интригующий документальный фильм
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Теории заговора: НЛО фильм смотреть онлайн

О фильме

Документальный фильм, который пытается распутать клубок тайн вокруг американского правительства, скрывающего инциденты, связанные с неопознанными летающими объектами. С 1947 года до наших дней власти США тщательно следили за тем, чтобы информация о столкновениях с внеземными цивилизациями не стала достоянием общественности. При помощи засекреченных видеоматериалов, интервью с экспертами, фотографий и аудиозаписей авторы фильма разбираются, что именно пытается скрыть правительство и на какие ухищрения оно идет, чтобы его тайны оставались за семью замками. Впрочем, рано или поздно секреты всплывают наружу, как это случилось с программой по изучению пришельцев стоимостью в $20 миллионов, информацию о которой недавно раскопали СМИ.

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Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

5.6 IMDb