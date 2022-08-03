Двойное счастье (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Когда у молодых супругов появляется второй ребенок, их жизнь делает крутой поворот, к которому они не были готовы. Итальянская комедия «Двойное счастье» — фильм о том, как наладить хорошую погоду в доме.



Никола и Сара вместе уже много лет, и их чувства по-прежнему сильны. Они воспитывают шестилетнюю дочь, и все в их жизни идет своим чередом, пока Сара не узнает, что снова беременна. Рождение второго ребенка становится волнующим, ответственным шагом и добавляет обоим супругам забот. Сара утопает в домашней рутине, пока Никола на работе, а поиски подходящей няни оказываются настоящим квестом. Вооружившись юмором, муж и жена пытаются пережить это безумное время.



Удастся ли им выдержать стресс и сохранить семейный очаг? Об этом расскажет фильм «Двойное счастье» 2020 года, смотреть который можно на видеосервисе Wink.

