Биография

Мехмет Гюнсюр — турецкий актер и продюсер. Родился в Стамбуле 8 мая 1975 года. Окончил лицей, а позже поступил в Университет Мармара, где учился на журналиста. Еще в возрасте восьми лет начал сниматься в рекламных видео, благодаря которым и попал в кино. Пробовал себя в ресторанном деле, а также являлся участником группы Dawn. Был одним из продюсеров триллера «Смертельная жатва». Сегодня фильмография Мехмета Гюнсюра насчитывает более 30 работ. Актера можно встретить в картинах «Библейские сказания: Иуда», «Любовь любит случайности», «Двойное счастье». В России больше известен по роли Мустафы в драматическом сериале «Великолепный век».