Сериал Великолепный век (2011 года) смотреть онлайн
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- 16+101 мин
Великолепный век
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Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Сезон 1 Серия 16Бесплатно
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Велик�олепный век
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
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Великолепный век
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
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Великолепный век
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Сюжет
Захватывающая драма по сценарию Мерал Окай о правлении Сулеймана Великолепного и его наложнице Хюррем. Смотреть «Великолепный век» онлайн в хорошем качестве без рекламы можно на видеосервисе Wink.
После смерти Селима I власть оказывается в новых руках — Султаном становится его сын Сулейман. Мудрый правитель продолжает захватывать земли и расширяет влияние османов. Военные п�обеды переплетаются с дворцовыми интригами, когда в гареме появляется Александра — русская наложница с незавидной судьбой. Именно ей предстоит преодолеть все испытания, чтобы стать первой в Османской империи хасеки, удержать власть в гареме и разделить трон с великим Султаном.
Культовый сериал, выходивший в России с 2012 по 2015 годы, покорил сердца телезрительниц. В сериале 4 оригинальных сезона, в то время как в русской версии сериал разбили на 5 сезонов, что связано с длительностью эпизодов. Над сериалом трудились режиссеры Дурул и Ямур Тайлан, Мерт Байкал и Ягыз Алп Акайдын — последний также принимал участие в создании турецкой версии популярного проекта «Чудо доктор».
Не только исторической составляющей и драматизмом запоминается «Великолепный век»: актеры и актрисы сериала благодаря неоспоримому таланту сделали эту многосерийную ленту такой уникальной. В сериале снимались: Халит Эргенч в роли султана Сулеймана, Мерьем Узерли в роли Хюррем, а также неподражаемые Нур Феттахоглу, Мехмет Гюнсюр, Сельма Эргеч, Энгин Озтюрк и другие.
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Информация
СтранаТурция
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
- Режиссёр
Дурул
Тайлан
- Режиссёр
Ямур
Тайлан
- Режиссёр
Мерт
Байкал
- Актёр
Халит
Эргенч
- Актриса
Мерьем
Узерли
- Актриса
Нур
Феттахолу
- Актёр
Мехмет
Гюнсюр
- Актриса
Небахат
Чехре
- Актриса
Сельма
Эргеч
- Актёр
Окан
Ялабык
- Актриса
Селен
Озтюрк
- Актёр
Селим
Байрактар
- Актёр
Энгин
Озтюрк
- Сценарист
Мераль
Окай
- Сценарист
Йылмаз
Шахин
- Продюсер
Тимур
Савджи
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- МТАктриса дубляжа
Марина
Тарасова
- Оператор
Эрджан
Озкан
- Оператор
Бурак
Канбир
- Композитор
Айтекин
Аташ
- Композитор
Фахир
Атакоглу