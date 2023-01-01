Великолепный век
Wink
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Великолепный век
9.42011, Muhtesem Yüzyil 5 сезонов
Мелодрамы, Драмы16+
Русская наложница покоряет сердце великого султана. Самый популярный турецкий сериал

Сериал Великолепный век (2011 года) смотреть онлайн

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Захватывающая драма по сценарию Мерал Окай о правлении Сулеймана Великолепного и его наложнице Хюррем. Смотреть «Великолепный век» онлайн в хорошем качестве без рекламы можно на видеосервисе Wink.

После смерти Селима I власть оказывается в новых руках — Султаном становится его сын Сулейман. Мудрый правитель продолжает захватывать земли и расширяет влияние османов. Военные победы переплетаются с дворцовыми интригами, когда в гареме появляется Александра — русская наложница с незавидной судьбой. Именно ей предстоит преодолеть все испытания, чтобы стать первой в Османской империи хасеки, удержать власть в гареме и разделить трон с великим Султаном.

Культовый сериал, выходивший в России с 2012 по 2015 годы, покорил сердца телезрительниц. В сериале 4 оригинальных сезона, в то время как в русской версии сериал разбили на 5 сезонов, что связано с длительностью эпизодов. Над сериалом трудились режиссеры Дурул и Ямур Тайлан, Мерт Байкал и Ягыз Алп Акайдын — последний также принимал участие в создании турецкой версии популярного проекта «Чудо доктор».

Не только исторической составляющей и драматизмом запоминается «Великолепный век»: актеры и актрисы сериала благодаря неоспоримому таланту сделали эту многосерийную ленту такой уникальной. В сериале снимались: Халит Эргенч в роли султана Сулеймана, Мерьем Узерли в роли Хюррем, а также неподражаемые Нур Феттахоглу, Мехмет Гюнсюр, Сельма Эргеч, Энгин Озтюрк и другие.

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8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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