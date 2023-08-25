Великолепный век. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Великолепный век
1-й сезон
7-я серия
9.42011, Muhtesem Yüzyil
Военный, Биография16+

Великолепный век Сезон 1 Серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Хюррем переселяют в отдельные покои ради безопасности. Ее служанка Мария принимает мусульманство и берет имя Гюльнихаль. Хюррем начинает подозревать, что девушка хочет стать новой любимицей султана. Фаворитка Сулеймана узнает об отношениях Ибрагима с Хатидже. Чувствуя угрозу со стороны недостойной, по его мнению, женщины, Ибрагим отправляет Гюльнихаль к султану, чтобы отомстить Хюррем. Та тем временем рожает сына, которого называют Мехмедом. Сулейман готовится отправиться в новый военный поход.

Справится ли Хюррем с давлением со стороны придворных? Оставайтесь на нашем видеопортале, чтобы смотреть «Великолепный век» — 7 серия 1 сезона доступна в хорошем качестве на русском языке на Wink.

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»