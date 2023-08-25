WinkСериалыВеликолепный век1-й сезон7-я серия
9.42011, Muhtesem Yüzyil
Военный, Биография16+
Великолепный век Сезон 1 Серия 7 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+101 мин
Великолепный век
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+93 мин
Великолепный век
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+93 мин
Великолепный век
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+89 мин
Великолепный век
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+88 мин
Великолепный век
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+98 мин
Великолепный век
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+109 мин
Великолепный век
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+102 мин
Великолепный век
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+124 мин
Великолепный век
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+102 мин
Великолепный век
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+99 мин
Великолепный век
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+103 мин
Великолепный век
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+110 мин
Великолепный век
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+114 мин
Великолепный век
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+101 мин
Великолепный век
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+96 мин
Великолепный век
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+96 мин
Великолепный век
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+105 мин
Великолепный век
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+91 мин
Великолепный век
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+103 мин
Великолепный век
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 16+103 мин
Великолепный век
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 16+95 мин
Великолепный век
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 16+97 мин
Великолепный век
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 16+100 мин
Великолепный век
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
О сериале
Хюррем переселяют в отдельные покои ради безопасности. Ее служанка Мария принимает мусульманство и берет имя Гюльнихаль. Хюррем начинает подозревать, что девушка хочет стать новой любимицей султана. Фаворитка Сулеймана узнает об отношениях Ибрагима с Хатидже. Чувствуя угрозу со стороны недостойной, по его мнению, женщины, Ибрагим отправляет Гюльнихаль к султану, чтобы отомстить Хюррем. Та тем временем рожает сына, которого называют Мехмедом. Сулейман готовится отправиться в новый военный поход.
Справится ли Хюррем с давлением со стороны придворных? Оставайтесь на нашем видеопортале, чтобы смотреть «Великолепный век» — 7 серия 1 сезона доступна в хорошем качестве на русском языке на Wink.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Дурул
Тайлан
- Режиссёр
Ямур
Тайлан
- Режиссёр
Мерт
Байкал
- Актёр
Халит
Эргенч
- Актриса
Мерьем
Узерли
- Актриса
Нур
Феттахолу
- Актёр
Мехмет
Гюнсюр
- Актриса
Небахат
Чехре
- Актриса
Сельма
Эргеч
- Актёр
Окан
Ялабык
- Актриса
Селен
Озтюрк
- Актёр
Селим
Байрактар
- Актёр
Энгин
Озтюрк
- Сценарист
Мераль
Окай
- Сценарист
Йылмаз
Шахин
- Продюсер
Тимур
Савджи
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- МТАктриса дубляжа
Марина
Тарасова
- Оператор
Эрджан
Озкан
- Оператор
Бурак
Канбир
- Композитор
Айтекин
Аташ
- Композитор
Фахир
Атакоглу