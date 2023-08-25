Великолепный век Сезон 1 Серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Хюррем переселяют в отдельные покои ради безопасности. Ее служанка Мария принимает мусульманство и берет имя Гюльнихаль. Хюррем начинает подозревать, что девушка хочет стать новой любимицей султана. Фаворитка Сулеймана узнает об отношениях Ибрагима с Хатидже. Чувствуя угрозу со стороны недостойной, по его мнению, женщины, Ибрагим отправляет Гюльнихаль к султану, чтобы отомстить Хюррем. Та тем временем рожает сына, которого называют Мехмедом. Сулейман готовится отправиться в новый военный поход.



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