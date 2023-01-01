Биография

Селен Озтюрк — турецкая актриса кино и телевидения. Родилась в Измире 23 июля 1980 года. После школы Селен поступила в Государственную консерваторию Анкары при Университете Хаджеттепе, затем переехала в Стамбул и начала сценическую карьеру. С 14 лет дублировала киноленты, например, «Леон», «Невыносимая легкость бытия», «Слоеный торт» и «Город грехов». Сегодня фильмография Селен Озтюрк начитывает более 20 работ. Ее можно встретить в таких проектах, как «Черная змея», «Бесконечность», «Жили-были», «С 10 до 11», «Азизе», «Сироты», «Гостья», «Турецкий Геркулес», «Права на престол Абдулхамид». Кроме того, исполнила одну из ведущих ролей в телехите «Великолепный век».