Биография

Мераль Окай — сценарист и актриса. Обладательница премии Турецкой ассоциации кинокритиков. Родилась в Анкаре 20 сентября 1959 года. Работала в газете «Доброе утро» и была автором песен исполнительницы Сезен Аксу. Пробовала себя в качестве актрисы, появившись в фильмах «Я люблю тебя, Роза», «Теперь он солдат», «Любящие сердца», а также увлекалась политикой и являлась членом Рабочей партии Турции. В роли автора Мераль Окай работала на таких проектах, как «В стиле Ясеминь», «Если бы я стал облаком», «Особняк с виноградными лозами». Но особую популярность и признание зрителей всего мира ей принесла знаменитая мелодрама «Великолепный век».