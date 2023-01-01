Биография

Сельма Эргеч — турецкая актриса. Лауреат премии Sadri Alisik Theatre and Cinema Awards. Родилась в Бохуме 1 ноября 1978 года. Имеет немецкие корни, а свое имя получила в честь шведской писательницы Сельмы Лагерлеф. Училась в Германии, Великобритании и во Франции, однако диплом получила в Стамбуле, закончив там медицинский факультет. Ходила в театральную школу и брала уроки актерского мастерства у Алие Узунатаган. Сегодня фильмография Сельмы Эргеч насчитывает более 20 работ. Актрису можно встретить в сериалах «Две половинки одного яблока», «Пять времен», «Аси», «Ты моя Родина», «Девушка за стеклом». Также известна по исторической драме «Великолепный век».