Великолепный век Сезон 1 Серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Великолепный век. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Великолепный век
1-й сезон
11-я серия
9.42011, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Хюррем рожает второго ребенка — девочку, которой бабушка дает имя Михримах. Любимица султана все еще соперничает с бывшей фавориткой Махидевран и одновременно пытается укрепить свой авторитет в гареме. Султан тем временем занимается политикой: он намерен отыскать своего двоюродного брата Мурада, который скрывается вместе с семьей. Для этого Сулейман ведет переговоры с магистром Родоса. Вернувшись домой из успешного похода, правитель знакомится с новорожденной дочкой. Жених его сестры Хатидже внезапно заболевает; султан подозревает Мехмеда Челеби в обмане.

Узнает ли Сулейман правду о мужчинах, борющихся за сердце его сестры? Продолжайте смотреть «Великолепный век» — 11 серия 1 сезона уже доступна на портале Wink.

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

