Великолепный век Сезон 1 Серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Хюррем рожает второго ребенка — девочку, которой бабушка дает имя Михримах. Любимица султана все еще соперничает с бывшей фавориткой Махидевран и одновременно пытается укрепить свой авторитет в гареме. Султан тем временем занимается политикой: он намерен отыскать своего двоюродного брата Мурада, который скрывается вместе с семьей. Для этого Сулейман ведет переговоры с магистром Родоса. Вернувшись домой из успешного похода, правитель знакомится с новорожденной дочкой. Жених его сестры Хатидже внезапно заболевает; султан подозревает Мехмеда Челеби в обмане.



