Великолепный век Сезон 1 Серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Великолепный век. Сезон 1. Серия 19
Великолепный век
1-й сезон
19-я серия
9.42011, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Хюррем просит Луку уехать назад в Крым, чтобы не подставлять ее. Садыка узнает о таинственной связи художника и любимицы султана. Ибрагим подавляет бунт в Египте, но затем против него самого восстают янычары. Сулейман берет Махидевран с сыном на охоту; Хюррем тоже хочет поехать. Махидевран снова ворует у Хюррем драгоценность. В Стамбуле начинаются беспорядки: янычары нападают на дворцы Сулеймана и Ибрагима. Хатидже и Хюррем с детьми прячутся в подвале дворца.

Чем закончится неожиданное восстание в столице? Предлагаем вместе с нами смотреть «Великолепный век» — 19 серия 1 сезона доступна на портале Wink.

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

