Великолепный век Сезон 1 Серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Хюррем просит Луку уехать назад в Крым, чтобы не подставлять ее. Садыка узнает о таинственной связи художника и любимицы султана. Ибрагим подавляет бунт в Египте, но затем против него самого восстают янычары. Сулейман берет Махидевран с сыном на охоту; Хюррем тоже хочет поехать. Махидевран снова ворует у Хюррем драгоценность. В Стамбуле начинаются беспорядки: янычары нападают на дворцы Сулеймана и Ибрагима. Хатидже и Хюррем с детьми прячутся в подвале дворца.



