Биография

Дурул Тайлан — турецкий режиссер, сценарист, продюсер и художник. Родился в Бурсе в 1969 году. В институте изучал промышленную инженерию и медицину, однако решил связать свою жизнь с кино. Вместе с братом Ягмуром начал снимать шоу и телесериалы — их первым творением стала многосерийная комедия «Чарли». Также пробовал себя в качестве продюсера во время работы над сериалом «Ты моя Родина» и кинолентой «Дилемма Азиза». Первой полнометражной работой Дурула Тайлана стал фильм ужасов «Школа». Сегодня фильмография режиссера насчитывает более 15 работ, среди которых сериалы «Иностранный жених», «Черная змея», «Королева ночи». Одна из самых известных постановок — исторический телехит «Великолепный век», снятый по истории Султана Сулеймана I и рабыни Хюррем Султан.